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За победу в снежном бою. Главы Мурманска наградили молодежь за игру в снежки

20:0716 марта 2017Просмотров: 155

Сегодня мурманские градоначальники Дмитрий Филиппов и Андрей Сысоев посетили городской «Дом молодежи», чтобы посмотреть, чем живет молодое поколение, а заодно и поздравить юных мурманчан, которые победили на международном чемпионате северных стран по снежкам Юкигассен.

Сначала для первых лиц Мурманска провели небольшую экскурсию по Дому молодежи, показали репетиционную базу с музыкальными инструментами, фотостудию и студию звукозаписи. А в актовом зале их уже ждали победители 21-ого чемпионата северных стран по игре в снежки по правилам Юкигассен. Игра эта родом из Японии, но отлично прижилась у нас на севере, ведь материала для снарядов зимой хоть отбавляй.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Почему я удивился, что японцы приватизировали все это, хотя теперь я понимаю, что они сформулировали правила. А с другой стороны, никакие японцы, американцы или кто-то другие с русскими уж в этом то смысле точно не сравнятся, как впрочем и во всех остальных».

На чемпионате в норвежском городе Вардё за снежный трофей бились 30 команд из Норвегии, Финляндии и России. Нашу страну представляли три, одна из Архангельска и две из столицы Заполярья.

Наталья Сметанина: «В этом году это первые два места среди учащейся молодежи и среди тех, кто уже работает. Это команда «Скала» - это взрослая лига и команда «Арктика», студенты».

Наши команды вновь подтвердили статус сильнейших среди северных стран, уже второй год подряд ребята завоёвывают титул чемпионов.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Надо сказать и отметить, что наша северная молодежь, они вообще способны на многое, они могут изменить наш город, сделать его более успешным, конкурентоспособным, что они и делают и доказывают это такими делами».

Максим Сахневич, руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» по Мурманской области: «Здесь действительно собрана самая активная молодежь, спасибо администрации, людям, которые это все делали. Мы сегодня увидели людей, которые любят Россию и готовы идти дальше вместе со своей страной».

Конечно, звание двукратных чемпионов северных - это приятно и почетно, но расслабляться мурманские метатели снежков даже не думают. Уже через две недели они вновь вступят в снежный бой, на этот раз на чемпионате Европы, который пройдет в начале апреля в финском городе Кемиярви.

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