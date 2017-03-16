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Здоровый образ жизни, вместе со спортом и компанией «Еламед»

20:0116 марта 2017Просмотров: 94

С годами все больше мурманчан отказываются от вредных привычек и ведут здоровый образ жизни. Что им в этом помогает, узнаем из нашего следующего материала.

Правильное питание, регулярные занятия спортом, которые усиливают обменные процессы в организме человека, а также профилактика заболеваний. Вот те нехитрые меры, которые дают эффективные результаты в укреплении здоровья. Надежным помощником в этом могут стать и магнитотерапевтические аппараты.

Анна Петрова, тренер фитнес-клуба: «Приборы компании «Еламед» очень давно известны и активно применяются в спортивных профессиональных кругах. Такая популярность приборов связана с их эффективностью, отличными результатами, которые позволяют спортсменам с хроническими заболеваниями улучшить состояние здоровья и качество жизни».

Например, Алмаг-01. Он действует с помощью бегущего импульсного магнитного поля, которое снимает боль, расширяет сосуды, нормализуя кровоток, улучшает обменные процессы, понижает давление.

Максим Терещенко, представитель компании «Еламед»: «При воздействии магнитного поля на организм человека в разы улучшается кровообращение, что приводит к увеличению поступления кислорода в клетки больного органа, улучшается лимфоотток и питание больных клеток».

Также аппарат используют при осложнениях сахарного диабета, остеохондрозе, артрите, артрозе, заболеваниях сосудов и гипертонии. Его действие направлено против отеков, воспаления и боли.

В комплекте с аппаратом обязательно идет индикатор, который поможет определить наличие магнитного поля в приборе. Алмаг-01 отключается автоматически, что исключает передозировку применения. В связи с появлением на рынке некачественных подделок будьте бдительными, ведь речь идет о здоровье вашем и ваших близких.

Прибор Алмаг-03 или Диамаг предназначен для лечения низкоинтенсивным импульсным магнитным полем заболеваний, связанных с нарушением кровообращения головного мозга: инсультов, транзиторных ишемических атак, а также шейного остеохондроза, мигрени, профилактике прогрессирования болезни Паркинсона, при расстройстве сна.

В магазине «Медтехника для дома» с 16 по 23 марта проходит выставка-продажа, на которой все оригинальные аппараты Елатомского приборного завода можно приобрести по специальной цене.

«Медтехника для дома», ул. Полярные Зори, 25/1

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