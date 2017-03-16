Житель Колы запер знакомого в подвале, избивал его и вымогал деньги

В дежурную часть отдела полиции города Колы поступило заявление от 59-летнего мурманчанина о том, что знакомый силой удерживает его в подвале, вымогая деньги.
Полицейские прибыли происшествия и задержали подозреваемого, освободив потерпевшего, который в течение часа находился в подвале гаража, расположенного по улице Зеленая Набережная.
Как рассказал потерпевший, в гараже со злоумышленником они совместно распивали спиртное.
Знакомый стал требовать передачи ему 6 тысяч рублей. За отказом последовало избиение.
Нападавший силой завел потерпевшего в подвал, связал ему руки и запер дверь.
Мужчине, незаконно лишенному свободы, удалось воспользоваться мобильным телефоном и вызвать полицию.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен и изобличен неработающий, ранее многократно судимый житель района 1983 года рождения.
В настоящий момент северянин уже осужден за факт вымогательства, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.