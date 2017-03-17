Дорожная полиция выявила 361 нарушение Правил дорожного движения

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 361 нарушение Правил дорожного движения.

20 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 7 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 174 нарушения ПДД.

1 водитель был задержан за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 71 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.