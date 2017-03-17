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Главы Мурманска Дмитрий Филиппов и Андрей Сысоев подписали памятные книги для Симферополя и Севастополя

20:0517 марта 2017Просмотров: 193

Завтра в Мурманске состоится митинг «Русская весна». Он посвящен третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. На Пяти углах будет праздничный концерт и флешмоб «Крым и Россия навсегда». А накануне в доме молодежи главы Мурманска Дмитрий Филиппов и Андрей Сысоев подписали памятные книги для Симферополя и Севастополя.

Это юбилейное издание «Мурманск-100… отсюда начинается Россия…», книга об истории заполярной столицы и о том, с какими результатами Мурманск подошел к своему столетию. Мурманские градоначальники подписали два экземпляра книги, которые доставят руководству крымских городов.

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