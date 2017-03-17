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Как ребенку получить путевку в знаменитый «Артек»?

15:3017 марта 2017Просмотров: 250

Путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

С 2017 года для отбора детей в «Артек» (далее - МДЦ «Артек») введена автоматизированная система (далее - АИС «Путевка»), которая позволяет минимизировать человеческий фактор при подаче заявки родителями (обучающимися) и получении путевки.

Для получения путевки каждому кандидату необходимо пройти регистрацию в АИС «Путевка» на официальном сайте МДЦ «Артек» в разделе «Как получить путевку».

В личном кабинете после регистрации ребенок (родитель, законный представитель) заполняет профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку.

Каждый обучающийся в личном кабинете может отследить статус своей заявки (принята она или отклонена по каким-либо основаниям).

Заявки на определенную смену перестают приниматься за 20 дней до начала заезда, соответственно автоматическое распределение путевок между кандидатами будет произведено региональным оператором за 15 дней до начала заезда.

Результаты автоматического распределения путевок можно будет увидеть в личном кабинете каждого обучающегося (выделена путевка/не выделена путевка данному обучающемуся), сообщает отдел образования администрации Терского района.

При возникновении вопросов по заполнению и техническому сопровождению АИС «Путевка» можно обратиться к специалистам МДЦ «Артек» (вкладки «Как получить путевку», «Поддержка АИС «Путевка»).

Напомним, что в МДЦ «Артек» в осенне-зимний период принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах.

В летний период (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 лет включительно.

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