Картельное оглашение ОРКО-инвест. В УФАС подвели итоги работы

Итоги своей работы подвели в Управлении Антимонопольной службы по Мурманской области. В ведомстве рассказали, что за год они рассмотрели более 900 различных писем и обращений. По большинству из них провели плановые и неплановые проверки.

В начале прошлого года в силу вступил четвертый антимонопольный пакет. Новые правила существенно повлияли на работу всего ведомства. Теперь антимонопольная служба не рассматривает обращения граждан об ущемлении личных интересов, а только те что связаны с предпринимательской деятельностью. В управление поступали заявления о нарушениях таких компаниях как Атомэнергосбыт, Мурманоблгаз, Мурманский морской рыбный порт, аэропорт Мурманск и других. О некоторых случаях рассказали подробности.



Кристина Смирнова, начальник отдела УФАС по Мурманской области: «О сговоре на торгах, про которое я бы хотела рассказать, это дело в отношении ОРКО-инвест и управляющая компания центр по обращению с отходами. Антимонопольная служба в своем решении установила что в 25 электронных аукционов поведение этих хоз субъектов являлось не характерно пассивным».



Фактически компании друг с другом не конкурировали, цену снижали минимально.

Примечательно, что директор одной компании одновременно являлся заместителем директора второй организации. Да и ставки на торгах делались с одного айпи адреса. В Антимонопольной службе считают, что делалось это специально, что бы выиграть тендеры к цене приближенной к максимальной. При этом, когда в торгах участвовала еще какая либо компания, что бы выиграть торги цену опускали до 50%.



Кристина Смирнова, начальник отдела УФАС по Мурманской области: «Данные действия были квалифицированы нами как картель. Антиконкурентное соглашение которое привело к поддержанию цены на торгах».



Всего за 2016 год управлением вынесено штрафов на 6 с половиной миллионов рублей, в результате проверок возбуждено 33 дела. Многие решения и постановления были обжалованы в суде, 95% из них фемида оставила в силе.