Мурманчанин получил новые права только после оплаты алиментов

В отделе судебных приставов Ленинского округа на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя Мурманска. Мужчина задолжал своему ребенку 66 тысяч рублей.

Должник не работал, состоял в Центре занятости населения, получал пособие по безработице, откуда производились удержания алиментов.

Центр занятости населения направил мужчину на курсы повышения квалификации для получения водительских прав категории «С».

При этом у должника была договоренность с одной из организаций о трудоустройстве.

Из-за задолженности судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом управления автотранспортным средством и направлено в ГИБДД для исполнения.

В связи с наложенным ограничением специального права, организация, в которой проходил курсы должник на категорию «С», отказывалась производить его обучение.

Неоднократно должник являлся на прием к судебному приставу и начальнику отдела, просил снять имеющееся ограничение.

Должнику было разъяснено, что снятие ограничения возможно только в случаях погашения задолженности по алиментам, уменьшения задолженности не более 10 тысяч рублей либо предоставления справки с места работы, непосредственно связанной с управлением автомашины.

Задолженность была погашена. Постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом управления автотранспортным средством отменено, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.