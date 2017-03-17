Очередной выпуск программы «Место встречи ТВ-21» посвящён старту 83 традиционного Праздника Севера

Об уникальности праздника, изюминках, которые ждут спортсменов и болельщиков в этом году рассказывают Светлана Наумова - председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Анна Богалий - двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России.

Прославленная спортсменка поведает зрителям и журналисту Юрию Ерофееву о том, как складывается сегодня её спортивная карьера и кто такой рыжий, пушистый талисман с которым Анна пришла в студию.

Смотрите программу «Место встречи ТВ-21» 18 марта в 16:00 на канале СТС-ТВ-21!