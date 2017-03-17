От мончегорцев ждут интересных идей и предложений по развитию города

Идеи и предложения по развитию Мончегорска можно оставить на сайте администрации города в специально созданном разделе.

Как уже сообщалось, управленческая команда по развитию Мончегорска принимает участие в образовательной программе, организованной Фондом развития моногородов и Московской школой управления «Сколково».

Для получения эффективных результатов работы необходимо участие и взаимодействие всех, кто заинтересован в развитии города, считает глава города Дмитрий Староверов и призывает население активно включиться в работу по улучшению облика города.

- Мы ждем от мончегорцев интересные идеи, предложения, проекты, реализация которых будет способствовать развитию города, производств, созданию комфортной среды проживания, - говорит он.

Все идеи граждан будут изучены специалистами администрации города. Наиболее реальные для воплощения предложения будут вынесены на обсуждение общественности, сообщает пресс-служба администрации Мончегорска.

Идеи и предложения можно оставить здесь.

