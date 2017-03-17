Полиция проводит проверку из-за видео с дракой водителя и пассажира автобуса в Мурманске

16 марта сотрудниками полиции в одной из групп в социальной сети была выявлена видеозапись, на которой видно, как в Мурманске между водителем и пассажиром автобуса происходит драка.

В ходе предварительной проверки видеозаписи установлено, что причиной конфликта стала неуплата пассажиром 10 рублей.

Очевидец инцидента пояснил, что конфликт произошел 15 марта около 19.20 на остановке общественного транспорта на проспекте Ленина.

По данному факту сегодня руководством УМВД России по Мурманской области назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция просит очевидцев инцидента, а также участников конфликта обратиться в органы внутренних дел для установления обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.