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Полное видео программы «Новости»

20:0017 марта 2017Просмотров: 154

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 17 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Что делать если течет крыша? Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский ответил на вопросы журналистов.

Все 80 лет энергично и светло. Северные Центральные электрические сети отмечают юбилей.

«Стратеги мирового масштаба» - В России отмечают День моряка-подводника. На северном флоте поздравляют моряков и ждут новые корабли.

Одного поймали служебные собаки, второго догнали бойцы спецназа. Условные диверсанты не сумели взорвать Атомфлот.

С клюшками в руках и без коньков! В Мурманской области прошёл необычный турнир по хоккею в валенках.

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