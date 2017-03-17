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Продажи автомобилей LADA в Европе увеличились почти вдвое

16:4517 марта 2017Просмотров: 137

По итогам февраля 2017 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 346 новых автомобилей LADA.

Это на 43,6% больше, чем за тот же период годичной давности.
К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования данных АСЕА.
Если сравнивать показатель продаж отечественной марки с другими брендами, то LADA опережает американский Chevrolet, результат которого в феврале составил 140 единиц, что соответствует падению более чем на 60%.
Напомним, что в этом году продажи седана LADA Vesta стартовали в Германии, Венгрии и Болгарии.
Отметим также, что по итогам января – февраля 2017 года объем реализации автомобилей LADA в Евросоюзе уже превысил 600 экземпляров, показав тем самым рост на 57%.
 

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