Размер государственного внутреннего долга Мурманской области снизился. Об этом сегодня на заседании регионального правительства доложила исполняющая обязанности министра финансов Мурманской области Елена Дягилева.

По данным регионального минфина, доходы областного бюджета 2016 года превысили расходы примерно на 2% и составили 57,6 млрд рублей. Внутренний госдолг Мурманской области составляет 20,7 млрд, что на 5% меньше чем в прошлый год.

Елена Дягилева, исполняющая обязанности министра финансов Мурманской области: «Так же стоит отметить и изменение качества госдолга и его структуры в сторону бюджетных кредитов. Соответственно обслуживание госдолга стало более дешевое. И по итогам года образовалась экономия».

Говоря проще, занимать у государства намного выгоднее, чем переплачивать по процентам коммерческим банкам. К слову Мурманская область находится в группе регионов с высокой долговой устойчивостью и занимает 17 место среди всех субъектов РФ по этому показателю. Так же Елена Дягилева отметила, что бюджет остался социально ориентированным: Около 75% его средств направили на развитие субъектов региона и социальной сферы. И примерно 16% приходится на развитие отраслей экономики, ЖКХ, дорожного, сельского хозяйства и транспорта.