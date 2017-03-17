«Стратеги мирового масштаба» - в России отмечают День моряка-подводника

19 марта в России отметят День моряка-подводника. Экипаж первого подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей» - «Юрия Долгорукого» - еще неделю назад выполнял задачи боевой подготовки в Баренцевом море, а свой профессиональный праздник моряки встречают в родной базе. И опять же, не за праздничным столом, а на боевом посту.

После торжественного построения - трудовые будни. Тренировки для подводников - обычное дело, даже если лодка не в море, а стоит у пирса. Экипаж всегда должен быть готов к укрощению двух стихий - воды и огня.

По сигналу тревоги задраивают люки, останавливают вентиляцию, прекращают подачу электричества и кислорода в условно аварийный отсек. Все действия отработаны до автоматизма.

Тренировка прошла штатно, в заданные нормативы уложились, задачу выполнили. Свой первый дальний поход подводный крейсер «Юрий Долгорукий» совершил два года назад, в Арктику. Нырнул на максимальную глубину, и всплыл в арктических льдах, доказав, что будущее - за атомными крейсерами четвёртого поколения.

Олег Булатов, штурман ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий»: «Один из элементов, которые отрабатывает штурманская боевая часть в масштабе экипажа при подготовки к плаванию в арктической зоне, это всплытие в полынье. Нельзя допускать каких-то огрехов, погрешностей в расчете параметров, вводимых в навигационный комплекс, и требует от личного состава высокого уровня подготовки».

Владимир Ширин, командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий»: «Кораблям данного проекта есть место в Арктике, они способны выполнять поставленные государственные задачи. И они выполнены были безопасно, личный состав вернулся весь живым и здоровым без поломок технических средств корабля. В прошлом году «Юрий Долгорукий» успешно выполнил залповую стрельбу двумя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Лодки проекта «Борей» и в целом подводные силы - не только главная составляющая Северного флота, это основа морских стратегических ядерных сил России».

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Подводники СФ выполняют важнейшие государственные задачи в различных частях мирового океана, стоя на страже как мирного труда, спокойствия и созидания России. В данный момент сформировано два экипажа, это экипажи кораблей Казань и Князь Владимир, которые сейчас достраиваются в Северодвинске».

Интенсивность боевой подготовки подводников с каждым годом СФ растет. В 16-ом году прошли 184 тысячи морских миль, совершив 75 выходов в море, и выполнили 350 мероприятий боевой подготовки, в том числе более 30 торпедных и ракетных стрельб. В этом году запланировано около 400 боевых упражнений в море.

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «В первую очередь - крепкого здоровья! Семейного счастья, тепла в доме! И повышать свой профессиональный уровень и подводное мастерство».