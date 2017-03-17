Телепрограмма на 18 марта (суббота)

Суббота, 18 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

09:59 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Ярослав. Художественный фильм (16+)

Россия. 2010 г.

Приключения. История.

В ролях: Александр Ивашкевич, Алексей Кравченко, Светлана Чуйкина, Валерий Золотухин, Виктор Вержбицкий, Елена Плаксина, Борис Токарев, Владимир Антоник, Юрий Ваксман, Павел Хрулев, Константин Милованов.

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи. Чтобы остановить работорговлю, молодому князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно, только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.

12:17 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем о ядах и противоядиях?

Что такое наскальные рисунки?

12:31 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:00 Мое лето пинг-понга. Художественный фильм (16+)

США. 2013 г.

Мелодрама, комедия.

В ролях: Сьюзен Сэрэндон, Марчелло Конте, Майлс Мэсси, Эмми Шокли.

1985 год. Рэд Миракл - застенчивый 13-летний подросток, обожающий пинг-понг и музыку. Летние каникулы семья мальчика ежегодно проводит в Оушэн Сити в Мэриленде. Там Рэд находит лучшего друга, встречает первую настоящую любовь, становится объектом жестоких насмешек со стороны местных богатых парней и находит неожиданного наставника в лице отверженной соседки…

14:36 Маргарита Терехова. Отцы и дети. Документальный цикл (16+)

То, что вы увидите, это – фильм-исповедь, фильм – откровение. Без нашего главного героя этого фильма могло не быть. Но он рискнул, доверился нам, а мы поверили в Сашу Терехова, сына известной актрисы Маргариты Тереховой. Одно время у Саши была другая фамилия. Но потом он снова взял мамину. За свои 34 года он слышал много разных версий о том, чей он на самом деле сын – Андрея Тарковского? Игоря Талькова? Александра Кайдановского? Пришло время узнать, кто его настоящий отец… Саша шел к этому давно. Через обиду, сомнения и прощение. Все сюжетные линии и ходы нашего фильма сошлось в одном имени – Маргарита Борисовна Терехова. Блистательная актриса, космическая женщина и просто мама. О такой любящей, сильной, ранимой и для многих совершенно неизвестной Маргарите Тереховой впервые рассказывает самый главный и самый любимый мужчина в ее жизни - сын Саша. В фильме – кадры съемок Маргариты Борисовны у нее дома, правда о ее романах с Игорем Тальковым и Андреем Тарковским. И за какой фильм Александр Терехов может получить "Оскар"?

15:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Шоу «Без страховки». Выпуск 3 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

20:10 Познавательная программа (12+)

Что изучает наука о лазере?

Аральское море.

20:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Люди и звери.

20:29 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Я закопаю тебя. Художественный фильм (16+)

Франция, Бельгия. 2013 г.

Комедия.

В ролях: Жонатан Заккаи, Бен Рига, Лорен Капеллуто.

Джо, главный герой картины, работает агентом по продаже недвижимости и живёт за городом. На протяжении многих лет он пытается выжить престарелую соседку, чья ветхая недвижимость мешает его грандиозным планам по постройке поля для гольфа. Борьба за территорию обернется фарсом…

22:39 Угрозы современного мира. Жажда планетарного масштаба. Документальный цикл (16+)

Вода управляет всем нашим существованием - без нее нам не прожить и недели. Мы привыкли, что она послушно льется из крана, и думаем, что ее запасы безграничны. Но это не так. По прогнозам экспертов, уже через 25 лет половина населения Земли будет страдать от жажды. Ученые пытаются предложить разные способы избежать этого, но смогут ли инновации решить проблему?

23:08 Ярослав. Художественный фильм (16+)

Россия. 2010 г.

Приключения. История.

В ролях: Александр Ивашкевич, Алексей Кравченко, Светлана Чуйкина, Валерий Золотухин, Виктор Вержбицкий, Елена Плаксина, Борис Токарев, Владимир Антоник, Юрий Ваксман, Павел Хрулев, Константин Милованов.

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи. Чтобы остановить работорговлю, молодому князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно, только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.

00:51 Телегазета (12+)

01:00 Юбилейный концерт Димы Билана «30 лет. Начало!» (16+)

Запись 2013 г.

Победитель конкурса «Евровидение-2008» и обладатель многочисленных наград Дима Билан приготовил для своих поклонников праздник. Незабываемые впечатления, любимые хиты и новые песни – в шоу "30 лет. Начало!".

02:16 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Мы к вам приехали на час. Студенты, будущие кинорежиссеры, впервые выезжают на практику, где учатся постигать окружающий мир с камерой в руках.

Энергия джаз. Каждый год в норвежском городе Вадсе проводится международный джазовый фестиваль. На несколько дней исчезают барьеры - и административные, и языковые.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

На берегу Вселенной. Сюжет картины разворачивается вокруг гениального молодого ученого, стоящего перед жестким выбором между любовью и делом всей его жизни. От выбора будет зависеть его дальнейшая судьба.

История одного поселка и его жителей. O трагической судьбе одного из самых красивых прибрежных поселков Западного Мурмана - Порт-Владимир.

Саами, подарившие миру Лапландию. Фильм из документального цикла «Лица России», рассказывающий о коренных жителях Кольского полуострова - саамах. На примере жизни героев фильма рассказывается об истории и традициях народа, о месте маленького народа в современном мире.

Трудовая армия. Фильм создан на основе уникальных свидетельств российских немцев, которые в 1940-е годы были призваны в ряды так называемой «трудовой армии». Они прошли через полное бесправие, голод и тяжелый принудительный труд, но остались людьми.