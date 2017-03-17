Телепрограмма на 19 марта (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 19 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:29 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Информационно-аналитическая программа «Место встречи - ТВ-21» обращается к наиболее значимым событиям жизни региона и России. Актуальные темы, компетентные собеседники, острые вопросы о том, что волнует северян, – всё это вызывает зрительский отклик.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

10:00 Старшая жена. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

Ирина Розанова, Андрей Панин, Александр Домогаров, Лидия Вележева, Бениха Эгути, Марат Башаров, Михаил Богдасаров.

В калмыцком ауле живет простая семья - Баира и ее муж Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и продают баранов, ведут хозяйство, никогда не расстаются и другой жизни не знают. И вдруг Съезд приводит в дом вторую жену - обещал соседке перед смертью жениться на ее внучке. Внучка - молодая красавица, да еще и беременная. Баира с отчаянием смотрит на себя в зеркало: ей 40 лет... Почувствовав себя лишней, Баира покидает родной аул и идет, куда глаза глядят - в город. Там совсем другая жизнь и другие законы. Город полон сюрпризов, разочарований и жестокости. Баира пердстоит побывать в эйфории от счастья и на волоске от смерти, она даже почувствует себя Золушкой - ее полюбит сказочный принц. Но не для того она пришла в город. Ее цель - жестоко отомстить мужу...

11:37 Познавательная программа (12+)

Что такое ООН?

Геродот.

11:49 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Наблюдая за природой.

12:00 Маргарита Терехова. Отцы и дети. Документальный цикл (16+)

То, что вы увидите, это – фильм-исповедь, фильм – откровение. Без нашего главного героя этого фильма могло не быть. Но он рискнул, доверился нам, а мы поверили в Сашу Терехова, сына известной актрисы Маргариты Тереховой. Одно время у Саши была другая фамилия. Но потом он снова взял мамину. За свои 34 года он слышал много разных версий о том, чей он на самом деле сын – Андрея Тарковского? Игоря Талькова? Александра Кайдановского? Пришло время узнать, кто его настоящий отец… Саша шел к этому давно. Через обиду, сомнения и прощение. Все сюжетные линии и ходы нашего фильма сошлось в одном имени – Маргарита Борисовна Терехова. Блистательная актриса, космическая женщина и просто мама. О такой любящей, сильной, ранимой и для многих совершенно неизвестной Маргарите Тереховой впервые рассказывает самый главный и самый любимый мужчина в ее жизни - сын Саша. В фильме – кадры съемок Маргариты Борисовны у нее дома, правда о ее романах с Игорем Тальковым и Андреем Тарковским. И за какой фильм Александр Терехов может получить "Оскар"?

12:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лесной патруль.

13:00 Я закопаю тебя. Художественный фильм (16+)

Франция, Бельгия. 2013 г.

Комедия.

В ролях: Жонатан Заккаи, Бен Рига, Лорен Капеллуто.

Джо, главный герой картины, работает агентом по продаже недвижимости и живёт за городом. На протяжении многих лет он пытается выжить престарелую соседку, чья ветхая недвижимость мешает его грандиозным планам по постройке поля для гольфа. Борьба за территорию обернется фарсом…

14:35 Аида Ведищева. Играя звезду. Документальный фильм (16+)

Судьба подарила Аиде Ведищевой яркий уникальный голос и особую манеру исполнения. Каждую свою песню она ухитрялась превратить в хит. С ней было приятно работать, она все схватывала на лету – за это ее обожали композиторы и поэты. Она держалась на сцене так, что завораживала весь зал, особенно его мужскую половину. У нее было все для того, чтобы шутя и играючи взойти на эстрадный олимп и стать яркой звездой. Но не случилось! Ни на эстраде, ни в жизни. Что было тому виной? Зависть коллег? Подножки и «палки в колеса» куда более влиятельных персон? А может, собственное тщеславие и плохой характер? Впервые в нашем фильме мы расскажем, кто же на самом деле «сломал» блистательную карьеру известной певице, заставил уехать из страны и стать звездой американских пенсионеров из русской эмиграции. Расскажем, через что ей пришлось пройти, чтобы выжить и смириться, победить собственную гордыню и всех простить…

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

16:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владислав Маленко (12+)

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Выпускник прославленной «Щепки», он поражает энергичностью, смелостью суждений. Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимова, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен: он поэт, баснописец и создатель Театра поэтов. Несмотря на то, что большое литературное будущее ему прочили признанные мэтры Сергей Михалков и Юрий Поляков, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

17:47 Познавательная программа (12+)

Пабло Пикассо.

Что такое живопись?

18:00 Старшая жена. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

Ирина Розанова, Андрей Панин, Александр Домогаров, Лидия Вележева, Бениха Эгути, Марат Башаров, Михаил Богдасаров.

В калмыцком ауле живет простая семья - Баира и ее муж Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и продают баранов, ведут хозяйство, никогда не расстаются и другой жизни не знают. И вдруг Съезд приводит в дом вторую жену - обещал соседке перед смертью жениться на ее внучке. Внучка - молодая красавица, да еще и беременная. Баира с отчаянием смотрит на себя в зеркало: ей 40 лет... Почувствовав себя лишней, Баира покидает родной аул и идет, куда глаза глядят - в город. Там совсем другая жизнь и другие законы. Город полон сюрпризов, разочарований и жестокости. Баира пердстоит побывать в эйфории от счастья и на волоске от смерти, она даже почувствует себя Золушкой - ее полюбит сказочный принц. Но не для того она пришла в город. Ее цель - жестоко отомстить мужу...

19:37 Угрозы современного мира. Жажда планетарного масштаба. Документальный цикл (16+)

Вода управляет всем нашим существованием - без нее нам не прожить и недели. Мы привыкли, что она послушно льется из крана, и думаем, что ее запасы безграничны. Но это не так. По прогнозам экспертов, уже через 25 лет половина населения Земли будет страдать от жажды. Ученые пытаются предложить разные способы избежать этого, но смогут ли инновации решить проблему?

20:06 Познавательная программа (12+)

Футбол – популярная игра.

Паралимпийские игры.

20:18 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северный олень.

Заповедник. Тихая охота.

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Воздушный маршал. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Франция, США, Канада. 2014 г.

Триллер.

В ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, Мишель Докери, Кори Столл, Джейсон Батлер Харнер.

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс — цель спецслужб США. Ему остается одно: вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты…

22:50 Шоу «Без страховки». Выпуск 3 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

01:28 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лицо заповедника.

01:34 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Чародей. Во все времена человечество нуждалось в сказочниках. Но пришло время Интернета и телевидения - и всё перепуталось. И всё же остались ещё люди, верные сказкам, творящие добро. Эта история об одном из них – кукловоде Леониде Кондакове.

Три дня из жизни директора «Космоса». В небольшом посёлке Зареченск на границе Мурманской области и Карелии живёт Сергей Сергеев. Как и многие односельчане, он ловит рыбу, копается в огороде – словом, живёт неспешной, размеренной жизнью. Если бы не одно «но»… Сергей Киприянович работает директором «Космоса», где приобщает земляков к культуре, радует песнями, игрой на разных музыкальных инструментах. Каково оно - быть на виду у всех и наедине с самим собой?

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Дмитрий Гайворонский. Моя жизнь - импровизация. Дмитрий Гайворонский. Это имя хорошо известно в России и за рубежом. Он всегда открыт новому. Этот удивительный человек – настоящий виртуоз. Он любит и умеет удивлять. И не только на сцене.

Сказание о народе Кето. Фильм повествует об уникальной культуре народа Кето - о его языке, особенностях жизненного уклада. Понять эту культуру помогают песни-стихи, передаваемые из поколения в поколение, и музыка северного народа, живущего на Енисее.

Марина Вялкова. Быть добру. Музыкальный портрет алтайской певицы Марины Вялковой, собирательницы старообрядческого песенного фольклора, постановщика этно-музыкальных спектаклей.

Создавая Баренц Блюз Лабораторию. Чёлнес. По преданию, много веков назад здесь жил король саамов. Это место излучает энергию, образованную историей, природой и силой океана. Сегодня здесь стоит маяк. Именно сюда для создания музыки приехала группа «Баренц Блюз Лаборатория». В её составе швед, двое русских, норвежец и финн.