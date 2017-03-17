Телепрограмма на 20 марта (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 20 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 Воздушный маршал. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Франция, США, Канада. 2014 г.

Триллер.

В ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, Мишель Докери, Кори Столл, Джейсон Батлер Харнер.

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс — цель спецслужб США. Ему остается одно – самому вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты…

12:20 Познавательная программа (12+)

Что такое архитектура?

Галилео Галилей.

12:33 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:00 Телегазета (12+)

13:15 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:44 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:45 Познавательная программа (12+)

Что такое архитектура?

Галилео Галилей.

14:00 Аида Ведищева. Играя звезду. Документальный фильм (16+)

Судьба подарила Аиде Ведищевой яркий уникальный голос и особую манеру исполнения. Каждую свою песню она ухитрялась превратить в хит. С ней было приятно работать, она все схватывала на лету – за это ее обожали композиторы и поэты. Она держалась на сцене так, что завораживала весь зал, особенно его мужскую половину. У нее было все для того, чтобы шутя и играючи взойти на эстрадный олимп и стать яркой звездой. Но не случилось! Ни на эстраде, ни в жизни. Что было тому виной? Зависть коллег? Подножки и «палки в колеса» куда более влиятельных персон? А может, собственное тщеславие и плохой характер? Впервые в нашем фильме мы расскажем, кто же на самом деле «сломал» блистательную карьеру известной певице, заставил уехать из страны и стать звездой американских пенсионеров из русской эмиграции. Расскажем, через что ей пришлось пройти, чтобы выжить и смириться, победить собственную гордыню и всех простить…

14:52 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

14:53 Познавательная программа (12+)

Футбол – популярная игра.

15:01 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Чечым (Фильм ТК «Моя Удмуртия», г. Ижевск). «Чечым» (с удмуртского «вкуснятина») - познавательно-развлекательная кулинарная программа, общение с носителями удмуртского языка и культуры за приготовлением блюд удмуртской кухни. К слову, это не только всемирно известные пельмени и перепечи, но и шаньги с картошкой, пирожки со свёклой, калиной и мёдом, окрошка из чёрной редьки... Гость этого выпуска - заслуженная артистка Удмуртии Елена Сунцова.

15:24 Познавательная программа (12+)

Аральское море.

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждом выпуске программы автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:01 Телегазета (12+)

16:19 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:20 Познавательная программа (12+)

Что такое наскальные рисунки?

16:30 Загадки космоса. Марсианский заговор. Документальный цикл (16+)

Первый цветной снимок с поверхности Марса был получен в 1976 году от аппарата «Викинг Лэндер-1». На нем изображен один пустынный каменистый пейзаж. Однако эксперты утверждают, что это изображение отретушировано, точнее, искажено сотрудниками НАСА. Оказывается, Марс очень похож на Землю. Там такое же голубое небо, серо-коричневые скалы, жёлтый песок. Но зачем в НАСА с завидным упорством перекрашивают Марс в красный цвет? Какие факты скрываются этим крупнейшим космическим агентством?

17:19 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Увидеть Хибины. В Хибинских горах состоялся пресс-тур для журналистов. Одним из его пунктов стало обсуждение вопросов охраны природы и создания на территории Хибин природного парка.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Линия горизонта. Монгольский дневник (Фильм ТК «Аист», г. Иркутск). Во времена СССР взаимоотношения между Монголией и Россией были тесными, советские военнослужащие проходили службу в Монголии, тысячи специалистов жили и работали там, простые граждане СССР знали и использовали множество монгольских товаров - от знаменитых кожаных пиджаков до тушенки и зеленого чая. В 1990 году все изменилось. Сотни советских военных баз пришли в запустение. Монголия расправила широкие крылья и отправилась в свободный полет по просторам мировой экономики и политики. Помнят ли в Монголии о России, знают ли русский язык, хотят ли снова видеть русских в своих бескрайних степях? Телевизионный документальный фильм «Монгольский дневник 2016» из одноименного цикла повествует о путешествии автора в дикую Монголию, о быте жителей монгольской степи и городов, о древних легендах и традициях этой удивительной страны.

17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Незамерзающий Кольский залив. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Познавательная программа (12+)

Что такое архитектура?

Галилео Галилей.

19:12 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Птичье кольцо.

Заповедник. 365 дней природы.

Заповедник. Северный олень.

19:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владислав Маленко (12+)

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Выпускник прославленной «Щепки», он поражает энергичностью, смелостью суждений. Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимова, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен: он поэт, баснописец и создатель Театра поэтов. Несмотря на то, что большое литературное будущее ему прочили признанные мэтры Сергей Михалков и Юрий Поляков, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

20:47 Познавательная программа (12+)

Что такое архитектура?

Галилео Галилей.

20:58 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

21:00 Сын отца народов. 1, 2 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

22:53 Познавательная программа (12+)

Галилео Галилей.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Краткий курс счастливой жизни. 11 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

00:26 Познавательная программа (12+)

Что такое архитектура?

00:32 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Марина Вялкова. Быть добру. Музыкальный портрет алтайской певицы Марины Вялковой, собирательницы старообрядческого песенного фольклора, постановщика этно-музыкальных спектаклей.

Они улыбаются. Героиня фильма, Наталья Казейн, занимается организацией праздников для онкобольных детей, прикованных к инвалидному креслу.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Легенды ралли. Легенда в ралли - это, собственно, составленный гонщиками план предстоящего заезда. Герой фильма Константин - предприниматель и мастер спорта по ралли. Бизнес-план и «легенда» - основные составляющие его жизни.

Галина Кулакова: «Я человек деревенский…» Простая деревенская девушка благодаря огромной энергии и поразительной трудоспособности смогла достичь вершин славы. В одночасье покорив лыжный пьедестал, она царила на нем около полутора десятков лет и не знала себе равных.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Глубина 1080. 1080 метров - глубина шахты «Комсомольская», куда ежедневно спускаются герои фильма. Вокруг - тундра и заброшенные поселки. Раньше в этих местах работали пять шахт. После взрыва на «Северной» - четыре. Но, несмотря на это, город живёт, и люди ищут своё счастье.

Один день в Кеми. Путешествие - это жизнь. Финский город Кеми - место, где блюз творит чудеса. Здесь живут Мир и Музыка.