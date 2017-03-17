У юной мурманчанки на улице отобрали телефон

В дежурную часть обратились родители 17-летней девушки.

Они сообщили о том, что поздно вечером неизвестный, находясь в подъезде дома по улице Октябрьская, отобрал у потерпевшей телефон стоимостью 56 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что девушка сама передала злоумышленнику телефон, который он попросил под предлогом осуществления звонка для вызова экстренной службы.

Завладев им, неизвестный скрылся с места происшествия.

Девушка смогла описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

Подозреваемый был установлен и задержан. Ранее неоднократно судимый, в том числе за мошенничество, мурманчанин был изобличен в содеянном.

Похищенный телефон он успел продать, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит до двух лет заключения.