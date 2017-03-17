Условные диверсанты не сумели взорвать Атомфлот. Их обезвредили бойцы спецназа войск Нацгвардии

Задержали и обезвредили условных диверсантов. Сегодня бойцы спецназа войск национальной гвардии провели тренировку на полигоне.

По замыслу учений, два вооруженных диверсанта пытались проникнуть на территорию «Атомфлота» и заминировать стратегический объект. Прошли через ворота и даже начали устанавливать самодельное взрывное устройство. На то, чтобы обезвредить диверсантов, у сотрудников нацгвардии ушло несколько минут. Вместе с бойцами спецназа работали две служебные овчарки. Одного из нарушителей они поймали, когда он пытался сбежать. Второму удалось уехать на машине. Но через несколько сотен метров дорогу ему перегородил бронированный «Урал».

Диверсанты обезврежены. «Атомфлот» в безопасности. Собаки заслужили двойную порцию обеда. А бойцы отправились разбирать нюансы тренировки, чтобы учесть их в дальнейшей работе.