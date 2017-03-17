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В Мурманске стерилизовали 78 кошек, 28 собак и одну самку хорька

11:0017 марта 2017Просмотров: 131

15 марта 2017 года в лечебных подразделениях ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных был  проведён  «День стерилизации».

Всего было стерилизовано 107 животных. 28 собак (10 самцов, 18 самок), 78 кошек (28 самцов, 50 самок) и одна самка хорька. 

Следующий день стерилизации запланирован на 12 апреля 2017 года.

В ветеринарии общепринятый возраст для стерилизации животного 6-8 месяцев. Однако, для этого нет никакого научного обоснования на самом деле это просто стало традицией.

Самок лучше стерилизовать до первой течки. Перед операцией необходимо выдержать 12-ти часовую голодную диету.

После операции на протяжении 5 – 7 дней нужно ежедневно обрабатывать шов и обеспечить защиту его от «разлизывания».

 Кроме того, ввиду риска пополнеть из-за снижения потребностей в энергии, после кастрации рекомендуется придерживаться специальной диеты, выбирая определённые корма.

Любая плановая операция, в том числе и стерилизация всегда представляет собой определённый выбор хозяина животного, ведь есть небольшой, но все же риск осложнений: (инфицирование, расхождение швов, спайки, скопление жидкости под кожей в области операционного шва).

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