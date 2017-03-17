В Мурманской области ожидается пасмурная погода с обильными осадками

В Мурманске ожидается переменная облачность. Местами мокрый снег. Ветер южный сильный. Температура воздуха от -1 до +4º. Гололедица, местами сильная.

18-19 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Норвежского моря, через Скандинавский полуостров в Баренцево море.

В этот период в нашем регионе ожидается пасмурная с обильными осадками погода.

20 марта на Кольский полуостров распространится гребень Сибирского антициклона, осадки будут прекращаться, температура воздуха понизится.

На северо-западе Баренцева море ветер северный 15-17 м/с, медленное обледенение судов. На юго-востоке моря ветер южный 15-17 м/с.

На юге и в центральных районах побережья Норвегии ветер юго-западный, западный 17-22 м/с.

В Гренландском море ветер северный 15-20 м/с. Медленное обледенение судов, сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС».