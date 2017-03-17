В Мурманской области состоялся чемпионат по хоккею в валенках

С клюшкой в руке, но без коньков, а вместо льда - снег. В Мурманской области прошёл необычный турнир по хоккею в валенках. В нём приняли участие 4 команды Мурманского морского торгового порта. За перипетиями соревнований следили Марк Протасов и Виталий Попков.

«СПортБригада», «Якорь», «Шустрые» и «Мамонты». Участники этих команд решили попробовать - каково это, играть в хоккей, не на коньках, а в валенках. Выбор такого, нетривиального спорта объясняется легко. Валенки - обувь демократичная, не требует особых навыков, и создают для всех равные условия.



Вячеслав Мальцев: «Это снижает возможности тех, кто, может быть, много играл в хоккей на коньках, потому что совершенно другие рефлексы. И очень сильно уравнивает шансы».



На небольшом поле страсти разгорелись нешуточные. Команды показывают не только реакцию и владение клюшкой, но и тактическое мышление.



Такой, необычный спорт собрал на берегу реки Туломы много людей. Кроме 4 команд здесь - болельщики, которые готовы поддержать хоккеистов громкими кричалками. Рома Яшинин свой выбор сделал ещё до начала игр - его фавориты «Мамонты».



Роман Яшинин: «Тут экстрим. Хороший воздух. Не то, что там дома, за компьютером.

- Сам бы хотел поиграть?

Да!

- Не пускают?

Нда…

- Но подрастёшь и покажешь им всем?

Ну, постараюсь!»



Игры идут с переменным успехом, команды по очереди забивают голы, перехватывают инициативу. Хоккеисты даже грезят о спорте высоких достижений.



Илья Фёдоров: «Нашей команде не тяжело победить всех. Она у нас самая сильная. Но всё организованно на высшем уровне, мне нравится.

- Как думаете, достойный повод приехать в Сочи с этим турниром?

Конечно, так мы и собирались, вы не в курсе?»



Сергей Руденко: «Конечно, конечно поддавались! Да не. Игра была честная, ребята молодцы, победили заслужено».



Такой, активный вид отдыха нравится всем без исключения. Время на свежем воздухе с друзьями и коллегами не только помогает расслабиться, но и сплачивает коллектив.



Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Как правило, после 8 марта собираемся не просто за столом посидеть, а чтобы было какое-нибудь движение. В прошлом году были весёлые старты. Как-то был турнир по боулингу, сейчас решили, так как зимнее время, сейчас решили применить больше спортивной составляющей и турнир по хоккею на валенках».



В результате, после упорной борьбы в 4 матчах становится известно имя победителя. Кубок турнира завоевала команда «СПортБригада».



Кайум Хайруллов: «Заготовок не было, просто мы решили от обороны не играть, а играть в нападении, всё время вперёд, вперёд, вперёд. И это оправдало себя».



Второе место заняли хоккеисты «Якоря». Бронзу получили «Шустрые», а «Мамонтам» предстоит ещё немало тренироваться. Все участники этих игр высказались однозначно - хотели бы сыграть ещё и не один раз, а значит впереди новые турниры и чемпионаты по хоккею в валенках.