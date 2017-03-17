В ревдинской колонии в бандероли обнаружили и изъяли флакон французской туалетной воды

Сотрудники ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 при досмотре бандероли, поступившей на имя осуждённого от гражданки, проживающей в Санкт-Петербурге, обнаружили и изъяли флакон французкой туалетной воды.

УФСИН России по Мурманской области напоминает родственникам и близким осуждённых, что существует перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.

К данным запрещённым веществам относятся также одеколоны, духи, лосьоны, и другие парфюмерно-косметические средства, содержащие спирт, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Полный Перечень запрещённых предметов размещён на официальном сайте УФСИН России по Мурманской области в разделе «Для родственников осуждённых и подследственных» , а также на информационных стендах комнат по приёму посылок и передач в учреждениях.