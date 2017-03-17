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В России для чиновников создадут онлайн-чаты

07:5517 марта 2017Просмотров: 148

В России стартует второй раунд тестирования прототипов госмессенджеров. Планируется, что он завершится в июне.

По его итогам будет сформирован проект технического задания для государственного мессенджера.

Это техзадание определит единые требования для таких программ. Разработкой займется рабочая группа, в которую входят представители минкомсязи, администрации президента, Ростелекома и эксперты.

В испытаниях участвуют программы «Сибрус» и «Диалог», «Кубрик» — мессенджеры, разработанные отечественными программистами и претендующие на право быть использованными в госорганах для служебной переписки, сообщает Российская газета.

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