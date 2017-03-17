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Житель Мончегорска, поссорившись с бабушкой, поджег её квартиру

13:3317 марта 2017Просмотров: 237

Дмитрий Денисенко из Мончегорска проведет несколько лет в колонии за неоднократные поджоги машин и имущества.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, 8 августа 2016 года Денисенко, поругавшись с бабушкой и находясь в её квартире, умышленно поджег её одежду, причинив ущерб на сумму 37 000 рублей.

При этом, в сложившейся обстановке, имелись условия распространения огня на другие жилые квартиры и возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Кроме этого, 19 августа 2016 года Денисенко, находясь возле дома № 2 по улице 10-ой Гвардейской Дивизии в Мончегорске, решил поджечь грузовой автомобиль «КАМАЗ 53212».

Обвиняемый, используя газовую зажигалку, поджёг найденный рядом фрагмент бумажной коробки, который в горящем виде, умышленно кинул через открытое окно водительской двери на матрац спального места, внутрь кабины.

Кроме того, мужчина поджег еще два автомобиля, принадлежащих ранее не знакомым ему гражданам.

Мончегорской полицией были возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Денисенко признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также были удовлетворены исковые требования потерпевших, с осужденного взыскали деньги за ущерб.

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