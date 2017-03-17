Жители Мурманской области чаще всего видят сны про крабов и медведей

Каждую неделю пользователи Интернета задают более полумиллиона запросов о толковании снов.
Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Мурманской области.
В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи спрашивают чаще, чем в среднем по России.
В Мурманской области это сны про клопов, крабов и медведей. А, например, в Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.
Сны, толкования которых в Мурманской области ищут чаще, чем в среднем
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1
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клоп
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[к чему снится давить клопов]
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2
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рождаться
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[к чему снится как рождается ребенок]
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3
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медведица
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[к чему снится большая медведица на небе]
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4
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моль
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[к чему снится шуба проеденная молью]
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5
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краб
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[к чему снится ловить краба]