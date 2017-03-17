16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Жители Мурманской области чаще всего видят сны про крабов и медведей

10:4517 марта 2017Просмотров: 159

Каждую неделю пользователи Интернета задают более полумиллиона запросов о толковании снов.

Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Мурманской области.

В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи спрашивают чаще, чем в среднем по России.

 В Мурманской области это сны про клопов, крабов и медведей. А, например, в Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.

Сны, толкования которых в Мурманской области ищут чаще, чем в среднем

1

клоп

[к чему снится давить клопов]

2

рождаться

[к чему снится как рождается ребенок]

3

медведица

[к чему снится большая медведица на небе]

4

моль

[к чему снится шуба проеденная молью]

5

краб

[к чему снится ловить краба]
Читайте также
Житель Мончегорска, поссорившись с бабушкой, поджег её квартируОлимпийская чемпионка Анна Богалий побывала в гостях телекомпании ТВ21Полиция проводит проверку из-за видео с дракой водителя и пассажира автобуса в МурманскеИз-за непогоды перекрыт участок автодороги «Заполярный-Сальмиярви»
В Мурманской области ожидается пасмурная погода с обильными осадкамиСегодня в Мурманске состоится открытие 83-го традиционного Праздника СевераВ Мурманске стерилизовали 78 кошек, 28 собак и одну самку хорькаДорожная полиция выявила 361 нарушение Правил дорожного движенияВ Мурманске на улице Аскольдовцев сгорел автомобильМурманчанин получил новые права только после оплаты алиментов
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  