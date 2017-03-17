Жители Мурманской области чаще всего видят сны про крабов и медведей

Каждую неделю пользователи Интернета задают более полумиллиона запросов о толковании снов.

Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Мурманской области.

В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи спрашивают чаще, чем в среднем по России.

В Мурманской области это сны про клопов, крабов и медведей. А, например, в Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.

Сны, толкования которых в Мурманской области ищут чаще, чем в среднем