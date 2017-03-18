20-летний житель Кандалакши избил полицейского деревянной палкой

Как сообщают в Следственном управлении следственного комитета по Мурманской области, 04 февраля 2017 года в дежурную часть отдела полиции в Кандалакше поступило заявление от местной жительницы.

Она рассказала, что сидит дома с маленьким сыном, а молодой сожитель буянит. Приехал наряд. Полицейский предложил домашнему тирану проехать в отдел. Парень взбунтовался, схватил палку и начал бить полицейского по голове.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.