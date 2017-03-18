Церемония открытия 83-го Праздника Севера подошла к концу

В небо взлетели разноцветные конфети, а ведущие пригласили северян стать участниками Полярной Олимпиады, которая открылась сегодня, а завершится 2 апреля.



В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, а также главы муниципальных образований региона.





Перед гостями мероприятия выступили: ансамбль танца «Сполохи», ансамбль песни и танца «Россия», солисты Кольского районного культурного центра, североморский ансамбль эстрадного танца «Нон-стоп», цирк «Комплимент», коллектив «Клюп-студия», солисты оленегорского центра культуры «Полярная звезда».