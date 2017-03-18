Федеральный закон об Арктике должен стать основой для улучшения социального уровня граждан, проживающих в арктической зоне

17 марта полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов провел совещание по вопросам координации действий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в границах Арктической зоны Российской Федерации или прилегающих к ней, по подготовке к проведению IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти восьми арктических регионов Российской Федерации, эксперты, представители научного сообщества.

Н.Цуканов подчеркнул, что тема долгосрочного развития Арктической зоны находится на особом контроле Президента и Правительства Российской Федерации.

Для Северо-Западного федерального округа это исключительно важно, т.к. округ является одним из основных федеральных округов страны, с точки зрения развития Арктической зоны России, четыре из восьми арктических регионов расположены на Северо-Западе, кроме того, здесь существуют и "тяготеющие" к Арктической зоне регионы, такие как Республика Карелия, Ленинградская область и город Санкт-Петербург, где сосредоточен серьезный научный и промышленный потенциал в сфере освоения Арктики.

Полномочный представитель проинформировал, что в целях определения базовых направлений и механизмов развития российской Арктики на федеральном уровне планируется утвердить новую редакцию Госпрограммы развития Арктической зоны Российской Федерации. Основная цель госпрограммы - повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны. Инструментом реализации является создание восьми «опорных зон», которые будут устанавливаться отдельными решениями Правительства Российской Федерации.

При этом, четыре из восьми предполагаемых к запуску «опорные зоны» находятся на территории Северо-Запада России, в том числе и Мурманская область.

Полномочный представитель отметил, что Государственная программа по развитию Арктической зоны на период до 2025 г. находится на согласовании в Правительстве Российской Федерации. На предстоящем Международном арктическом Форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет в Архангельске 29-30 марта, в рамках работы Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, планируется подробное обсуждение этой программы. Н. Цуканов призвал руководителей регионов принять в этом обсуждении самое активное участие.

В ходе обмена мнениями, представители регионов Северо-Запада России, входящих в Арктическую зону РФ, высказались о необходимости принятия Федерального закона об Арктике. По их мнению, этот закон должен стать основой для улучшения социального уровня граждан проживающих на арктических территориях.

Что касается проекта закона, на сегодняшний день не принято окончательного решения: будет ли это отдельный основной федеральный акт, «точечные» подзаконные акты или федеральный закон «Об опорных зонах развития в Арктической зоне России».

Участники совещания отметили, что с учетом реализации программы развития Арктики вопрос системы управления этим макрорегионом актуален как никогда. В ходе совещания, представителями регионов и научной общественности предлагались различные варианты решения этого вопроса.

Полномочный представитель обещал учесть позиции и высказанные предложения регионов и научного сообщества в своем выступлении на заседании Госкомиссии в рамках Международного арктического Форума. Он подчеркнул, что аппарат полномочного представителя готов выступить координатором подготовки инициатив арктических регионов для их последующего включения в законопроекты по Арктике. «Нам важно выступить с общей позицией со всеми российскими регионами на Госкомиссии. Добиться того, чтобы проект был не просто декларативный, а содержал руководство к действию», - отметил он.

Руководитель программной дирекции Форума проинформировал о ходе подготовки высокого Международного мероприятия: в мероприятиях Форума примут участие более 1500 тысяч человек. В течение двух дней работы пройдет более 20 мероприятий и сессионных заседаний, заседание Государственной комиссии по развитию Арктики. По итогам Форума ожидается, что Главой государства будут даны поручения по развитию Арктических территорий нашей страны. «Руководством страны развитию Арктических территорий уделяется исключительно серьёзное внимание», - заключил А.Багаряков.

Освоение Арктики - задача государственной важности, требующая, с одной стороны, огромной мобилизации сил и средств, а с другой – исключительно бережного отношения к многовековой и многоплановой культуре и истории Крайнего Севера, его природных и человеческих ресурсов, - подчеркнул полномочный представитель, а также отметил, что, в первую очередь, надо думать о людях, проживающих на территориях Арктической зоны. Он заверил, что предложения регионов станут основой работы над законодательной базой в рамках заседания Госкомиссии по Арктике.