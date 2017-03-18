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Фотограф из Мурманска победил во всероссийском конкурсе «Зима на воде»

14:4818 марта 2017Просмотров: 72

Как сообщает vg-news.ru, подведены итоги фотоконкурса «Зима на воде» – первого из конкурсов цикла «Времена года», организованного Научно-популярной энциклопедией «Вода России» в рамках объявленного в нашей стране Года экологии.

В конкурсе приняли участие свыше 100 фотографов, представивших более 180 фотографий русской зимы в разных регионах страны. Победителя выбирало самое искушенное жюри – сами читатели Научно-популярной энциклопедии «Вода России».

Лучшими работами конкурса единодушно были признаны фотографии мурманского фотографа Олега Филонока, на которых запечатлена суровая зима русского Севера.

 

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