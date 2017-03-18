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Мончегорского пиромана отправили на 3 года за решётку

14:1018 марта 2017Просмотров: 86

Сначала он сжёг бабушкину одежду, потом подпали несколько автомобилей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе судебного заседания установлено, что 08 августа 2016 года Денисенко, находясь в квартире своей бабушки, на почве личных неприязненных отношений умышленно совершил поджог предметов ее одежды, причинив ущерб на общую сумму 37 000 рублей.

Кроме этого, 19 августа 2016 года Денисенко, находясь на улице возле д. № 2 по ул. 10-ой Гвардейской Дивизии в г. Мончегорске, решил поджечь грузовой автомобиль «КАМАЗ». Обвиняемый поджёг бумагу и закинул её в кабину машины через открытое окно водительской двери прямо на матрац.

Кроме того, обвиняемый поджёг еще два автомобиля, принадлежащих не знакомым ему людям.

Судили жителя Мончегорска по статье 167 ч. 2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Судья вынес приговор: 3 года в исправительной колонии строгого режима.

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