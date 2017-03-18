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Мурманская область подписала соглашение о сотрудничестве с Чувашской Республикой

12:3018 марта 2017Просмотров: 42

Сегодня в правительстве первый заместитель Губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провел рабочую встречу с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Во время интервью Алексей Тюкавин отметил: «Мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет распространяться на экономические связи, на торговые связи, на развитие нашей промышленности. Чувашия знаменита своей бульдозерной техникой, которая будет востребована и уже востребована нашими горнорудными предприятиями. Чувашия знаменита тем, что они сейчас активно развивают электротехническую промышленность. Мы, вы знаете, энергоизбыточный регион, у нас сейчас большие планы по развитию электросетевого хозяйства. Здесь тоже есть, над чем поработать».

Главе Чувашской республики Михаилу Игнатьеву уже доводилось бывать в Мурманске. Сегодня он снова подчеркнул, что здесь живет благодарный гостеприимный народ.

Михаил Игнатьев: «Впечатления очень хорошие, хотя вчера ночью только прилетели. Подсветка хорошая.  К столетию город краше стал, намного лучше стал. Люди улыбаются. Сегодня сюжеты посмотрел по телевизору про «Лыжню дружбы», вчера открывали Праздник Севера. Традиции, которые здесь сохранили, это мощная созидательная сила. Мы, когда развиваем наши межрегиональные связи, становимся сильнее».

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