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Начальник УФСИН ответит на вопросы жителей Заполярья

09:0018 марта 2017Просмотров: 31

21 марта 2017 года состоится прямая телефонная линия с начальником УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Витальевичем Шиховым.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ можно во вторник с 16.00 до 17.00 по телефону (8152) 404-198. 

Темы, которые в последнее время больше всего волнуют жителей Мурманской области – перепрофилирование зеленоборской колонии общего режима в колонию-поселение, перевод осуждённых в другие спецучреждения. Родных и близких заключённых, а также самих сидельцев волнуют вопросы свиданий, возможности условно-досрочного освобождения и трудоустройства на воле.

 

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