Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 18 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Что делать если течет крыша? Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский ответил на вопросы журналистов.



Все 80 лет энергично и светло. Северные Центральные электрические сети отмечают юбилей.



«Стратеги мирового масштаба» - В России отмечают День моряка-подводника. На северном флоте поздравляют моряков и ждут новые корабли.



Одного поймали служебные собаки, второго догнали бойцы спецназа. Условные диверсанты не сумели взорвать Атомфлот.



С клюшками в руках и без коньков! В Мурманской области прошёл необычный турнир по хоккею в валенках.

