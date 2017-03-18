16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:4518 марта 2017Просмотров: 110

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 18 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Что делать если течет крыша? Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский ответил на вопросы журналистов.

Все 80 лет энергично и светло. Северные Центральные электрические сети отмечают юбилей.

«Стратеги мирового масштаба» - В России отмечают День моряка-подводника. На северном флоте поздравляют моряков и ждут новые корабли.

Одного поймали служебные собаки, второго догнали бойцы спецназа. Условные диверсанты не сумели взорвать Атомфлот.

С клюшками в руках и без коньков! В Мурманской области прошёл необычный турнир по хоккею в валенках.

Реклама
Читайте также
Закрыл путь к больному ребенку. В сети появилось видео, как личный авто преградил путь "Скорой помощи" в Мурманске«Барнео-2017»: арктическая экспедиция начинается!Ворота в Арктику могут распахнуться в Санкт-ПетербургеМеняй себя, а не планету. 25 марта состоится международная акция «Час Земли»
«Звёздные барышни» вышли на сценуВ Мурманске в квартире на улице Баумана потушили пожарВ Мурманске на Кольском проспекте насмерть сбили пешеходаКрасавиц скоро станет меньше"Русская весна" в Мурманске. Жители города-героя отпраздновали день воссоединения Крыма с Россией. (ФОТОРЕПОРТАЖ)Мурманчанка похитила у знакомого ноутбук и мобильный телефон
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  