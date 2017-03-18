Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 18 марта 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Что делать если течет крыша? Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский ответил на вопросы журналистов.
Все 80 лет энергично и светло. Северные Центральные электрические сети отмечают юбилей.
«Стратеги мирового масштаба» - В России отмечают День моряка-подводника. На северном флоте поздравляют моряков и ждут новые корабли.
Одного поймали служебные собаки, второго догнали бойцы спецназа. Условные диверсанты не сумели взорвать Атомфлот.
С клюшками в руках и без коньков! В Мурманской области прошёл необычный турнир по хоккею в валенках.