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Работники УФСИН дрались подушками на бревне

11:4418 марта 2017Просмотров: 77

Спортивный фестиваль «Здравствуй, Солнце!» прошел на турбазе в районе Кильдинского озера. В фестивале приняли участие сборные команды сотрудников УФСИН. Многие приехали с семьями. 

В программе были соревнования по лыжному спорту, зимняя рыбалка, футбол в валенках, перетягивание каната, бои подушками на бревне, игра в снежки, конечно, народные гуляния.

На состязаниях по зимней рыбалке самым удачливым оказался сотрудник центра инженерно-технического обеспечения – он вытащил большого сига. Самая лучшая палатка оказалась у сотрудников ИК-17. В перетягивании каната победили бойцы спецназа. А главный переходящий кубок фестиваля достался команде ИК-18.

Весь день, пока шел фестиваль, было пасмурно, а во время награждения выглянуло солнце.

 

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