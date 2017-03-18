Спасатели Северного флота испытали обновленный глубоководный аппарат АС-34

В Мотовском заливе Баренцева моря спасатели флота провели испытания глубоководных аппаратов, которые предназначены для эвакуации личного состава подводных лодок в случае чрезвычайных ситуаций на глубине.



Титановый батискаф АС-34 прошёл глубокую модернизацию, получил полностью новую электронную начинку, а также навесное оборудование.



Вся новая техника показала себя с лучшей стороны, испытания признаны успешными. Впереди у аппарата последний тест – погружение на глубину 1000 метров. Его планируется провести уже этим летом.