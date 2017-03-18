В Мурманске продают помидоры с Берега Слоновой Кости.

Удивительную фруктово-овощную географию могут изучать жители Мурманска, посещая местные магазины. На прилавках лежат апельсины из Марокко, ананасы из Коста-Рики, помело из Китая и редиска из Израиля.

Особое удивление у жителей Заполярья вызывают обычные помидоры, которые были выращены в .. Кот-дИвуаре. Это страна, расположенная в экваториальной Африке, ранее называлась Берег Слоновой Кости.

Причем, африканские помидоры стоят дешевле тепличных отечественных или же привезенных из Армении, Турции или Азербайджана. Но особым спросом все равно не пользуются.

Так же как и импортная клубника ( она продается в эти дни в Мурманске по 800 рублей за килограмм) или карликовые арбузы ( по 40 рублей за кг.)

В 70-80-е годы в Мурманской области работал крупнейший за Полярным кругом тепличный комбинат, каждую весну обеспечивающий северян свежими огурцами и помидорами. Однако в начале 21 века он был закрыт.

Сегодня овощная продукция завозится со всего мира. Доля отечественных продуктов растет, но порой по весне на прилавках магазинов появляются помидоры, оргуцы, редиска и яблоки привезенные из-за тридевять земель.