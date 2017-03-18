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В Мурманске проходит митинг "Крым и Россия навсегда!"

14:5118 марта 2017Просмотров: 107

В эти минуты в центре Мурманска на площади Пяти Углов проходит митинг, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

У здания областного дворца культуры имени Кирова установлена сцена, на которой выступают творческие коллективы города. 

На митинг "Русская весна" собрались несколько сотен мурманчан.

Это представители трудовых коллективов, партий, общественных организаций, студенты, пенсионеры.

У многих у руках флаги России и Военно-морского флота, транспаранты и плакаты, на которых слова поддержки воссоединения Крыма с Россией. 

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