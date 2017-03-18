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В Мурманске прошел первый хоккейный матч Праздника Севера

13:3118 марта 2017Просмотров: 107

Сегодня на льду Ледового дворца встретились команды Никеля и финского Ивало. Гости с первых минут повели в счете. К середине первого периода счет на табло был уже 0-6.

К концу первой десятиминутки северяне собрались и забросили в ворота скандинавов 2 шайбы. Полностью переломить игру у команды Никеля не получилось. Итоговый счет 4-11.

Эта игра также стала стартом Мурманского этапа Баренцевой хоккейной лиги. Сегодня в Ледовом дворце пройдет 6 хоккейных игр. Фавориты БХЛ: команда города Мурманска.

Они сейчас на льду играют со сборной норвежского города Тромсе. Счет 2-1 в пользу мурманчан. Идет первый период. Вход в Ледовый свободный. Все на хоккей! Поддержим наших хоккеистов!

 

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