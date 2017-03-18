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Ворота в Арктику могут распахнуться в Санкт-Петербурге

17:3018 марта 2017Просмотров: 40

Где находятся ворота в Арктику? Этот вопрос каждый из арктических регионов решает в свою пользу, аргументируя близостью территории к полюсу, историей освоения арктических территорий, экономическим и стратегическим значением области. 

Арктическими  территориями признаются Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также муниципальное образование городского округа "Воркута" (Республика Коми).  Кроме того, в Арктическую зону вошли городской округ Норильска, ряд территорий Архангельской области, включая муниципальное образование "город Архангельск", земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, некоторые улусы Якутии.

И вот все эти территории претендуют на звание "ворот" в Арктику. До последнего времени каждая из них тянула одеяло на себя в этом вопросе. 

Но, похоже, очень скоро ответ, где откроется  заветная калитка,  будет найден. И весьма неожиданный для 8 арктических регионов.

Ворота в Арктику распахнутся в Санкт-Петербурге.

На совещании по вопросам координации действий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в границах Арктической зоны Российской Федерации или прилегающих к ней, по подготовке к проведению IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», кторое провёл  полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, 
прозвучали предложения о расширении Арктической зоны, о включении в нее ряда муниципальных образований.

Научная общественность обратилась к полномочному представителю с предложением придать Санкт-Петербургу статус административного центра Арктической зоны РФ, объяснив свою позицию тем, что город исторически являлся отправной точкой всех крупных арктических экспедиций, здесь сосредоточена мощная научная и исследовательская школы, которые серьёзно занимаются вопросами развития Арктики, расположены крупнейшие предприятия, работающие для Арктики.

Н.Цуканов поручил подготовить аргументированное обоснование по данному вопросу, а также предложил согласовать эту инициативу с другими регионами Северо-Запада России, входящими в Арктическую зону.

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