Закрыл путь к больному ребенку. В сети появилось видео, как личный авто преградил путь "Скорой помощи" в Мурманске

В www.youtube.com появилось видео, в пояснении к которому сказано, что автомобиль «Скорой помощи» не смог заехать на территорию детского сада, чтобы забрать ребенка.

Въезд на территорию детского учреждения перегородил припаркованный у ворот автомобиль.

Запись с регистратора разместил мурманчанин Владимир Новиков.

Хорошо видно, что красный Mitsubishi припарковался у ворот детского сада.

"15.03.17. Мурманск. Сотрудники детского садика вызвали скорую ребенку. Когда врачи приехали, то пошли осматривать больного ребенка, и вскоре возникла необходимость погрузить больного ребенка в скорую, для чего машине скорой надо было заехать на территорию детского сада. Но как мы видим из видео сделать это сложно, потому что папа приехал за своим чадом и поставил машину напротив ворот, хотя на воротах висит знак для особо страдающих плохим зрением что это ворота. Страна должна знать своих героев. Могу себе только представить как бы возмущался этот водитель если бы (не дай бог конечно) скорая приехала к его ребенку," - описывает ситуацию житель Мурманска.