16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Закрыл путь к больному ребенку. В сети появилось видео, как личный авто преградил путь "Скорой помощи" в Мурманске

21:2718 марта 2017Просмотров: 274

В www.youtube.com  появилось видео, в пояснении к которому сказано, что автомобиль «Скорой помощи» не смог заехать на территорию детского сада, чтобы забрать ребенка.

Въезд на территорию детского учреждения перегородил припаркованный у ворот автомобиль.

Запись с регистратора  разместил мурманчанин Владимир Новиков.
Хорошо видно, что красный  Mitsubishi припарковался у ворот детского сада. 

"15.03.17. Мурманск. Сотрудники детского садика вызвали скорую ребенку. Когда врачи приехали, то пошли осматривать больного ребенка, и вскоре возникла необходимость погрузить больного ребенка в скорую, для чего машине скорой надо было заехать на территорию детского сада. Но как мы видим из видео сделать это сложно, потому что папа приехал за своим чадом и поставил машину напротив ворот, хотя на воротах висит знак для особо страдающих плохим зрением что это ворота. Страна должна знать своих героев. Могу себе только представить как бы возмущался этот водитель если бы (не дай бог конечно) скорая приехала к его ребенку," - описывает ситуацию житель Мурманска.  

Читайте также
«Барнео-2017»: арктическая экспедиция начинается!Ворота в Арктику могут распахнуться в Санкт-ПетербургеМеняй себя, а не планету. 25 марта состоится международная акция «Час Земли»«Звёздные барышни» вышли на сцену
В Мурманске в квартире на улице Баумана потушили пожарВ Мурманске на Кольском проспекте насмерть сбили пешеходаКрасавиц скоро станет меньше"Русская весна" в Мурманске. Жители города-героя отпраздновали день воссоединения Крыма с Россией. (ФОТОРЕПОРТАЖ)Мурманчанка похитила у знакомого ноутбук и мобильный телефонВ Мурманске проходит митинг "Крым и Россия навсегда!"
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  