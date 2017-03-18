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«Звёздные барышни» вышли на сцену

16:2818 марта 2017Просмотров: 117

Сегодня в ДК Кирова собрались самые талантливые, смелые и красивые девушки в погонах. В финале конкурса «Звёздные барышни» каждая из участниц готова показать все лучшие стороны не только своей профессии, но и личные качества.

Этот конкурс уже стал традиционным среди девушек военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств. Во время первого этапа девушки показывали свою физическую и военную подготовку, а сегодня удивляют творческими талантами.

Финал делится на три части. Сначала «Визитка», где нужно себя представить. Затем – творческий номер, где можно петь, танцевать, в общем, проявлять себя.

И в заключение – дефиле в вечерних платьях, как доказательство что, в первую очередь, они девушки, и лишь потом сотрудники силовых структур.

 

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