«Звёздные барышни» вышли на сцену

Сегодня в ДК Кирова собрались самые талантливые, смелые и красивые девушки в погонах. В финале конкурса «Звёздные барышни» каждая из участниц готова показать все лучшие стороны не только своей профессии, но и личные качества.

Этот конкурс уже стал традиционным среди девушек военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств. Во время первого этапа девушки показывали свою физическую и военную подготовку, а сегодня удивляют творческими талантами.

Финал делится на три части. Сначала «Визитка», где нужно себя представить. Затем – творческий номер, где можно петь, танцевать, в общем, проявлять себя.

И в заключение – дефиле в вечерних платьях, как доказательство что, в первую очередь, они девушки, и лишь потом сотрудники силовых структур.