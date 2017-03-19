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19 марта в России отмечают День моряка-подводника.

12:4019 марта 2017Просмотров: 129

Будни моряков-подводников - это выполнение сложнейши задач, долгое время находясь в замкнутом пространстве. Профессия, которая требует знаний, навыков, высокого профессионализма,  любви к Родине и готовности ее защищать. 

Моряков-подводников в своем твиттере поздравила глава региона Марина Ковтун:

"В глубинах океана, на боевом дежурстве вы находитесь на переднем крае обороны нашей Родины, стоите на страже мира во всем мире. Пусть ваши вахты будут спокойными, возвращение к родным берегам–радостным! Крепкого вам здоровья, счастья вашим семьям, успехов в службе!"

 

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