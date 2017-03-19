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Нетрезвый мурманчанин напал с ножом на собутыльницу

12:3019 марта 2017Просмотров: 147

В дежурную часть мурманской полиции поступило сообщение об обращении в медучреждение 45-летней женщины с колото-резаными ранами голени и бедра.

Медики  квалифицировали эти телесные повреждения как легкий вред здоровью.

Опросив северянку, полицейские выяснили, что у потерпевшей после совместного распития спиртного произошел конфликт с сожителем. Подозреваемый нанес женщине удар ножом в область ноги. Дело было в квартире на улице Новое Плато.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый - неработающий местный житель 1959 года рождения - установлен и опрошен, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит арест на срок до четырех месяцев.

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