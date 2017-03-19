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Самая тяжелая женщина в мире похудела на 140 килограммов после операции

15:5919 марта 2017Просмотров: 57

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшаяся самой тяжелой женщиной в мире, похудела на 140 килограммов за пять недель в индийской клинике.

Сейчас жительница Александрии, которая 11 февраля была доставлена в больницу Saifee Hospital в Мумбаи (Индия), весит 358 килограммов.

The Hindustan Times сообщает, что 7 марта женщина перенесла операцию по сокращению размера желудка на 85 процентов. Это значительно уменьшило количество пищи, которое она способна принять.

До поступления в больницу вес Эман Ахмед составлял около 500 килограммов.

Она перенесла инсульт и оказалась прикована к постели. Врачи диагностировали у нее нарушение работы желез и элефантиаз — заболевание, вызванное паразитическими червями, из-за которых возникает застой лимфы и разрастаются кожные ткани, сообщает Lenta.Ru

Сейчас египтянка находится на постоянной диете, потребляя в день около 1,8 тысячи калорий.

Ее кормят через трубку протеиновым коктейлем, замешанным на соевом молоке.

 

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