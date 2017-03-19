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Жительница Апатитов украла телефон и банковскую карту, находясь в гостях

13:5019 марта 2017Просмотров: 140

В отдел полиции обратился местный житель 1970 года рождения. В заявлении потерпевший сообщил о краже из его квартиры, расположенной по улице Космонавтов.

По словам мужчины, у него похитили мобильный телефон «Нокиа» и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что вещи украли после совместного распития спиртного.

В совершении преступления полицейские заподозрили знакомую потерпевшего, которая находилась у него в гостях.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая 1990 года рождения была задержана и доставлена в полицию.

Ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу женщина призналась в содеянном.

Она рассказала, что пин-код от карты она узнала при посещении магазина вместе с потерпевшим, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Часть похищенного была изъята при задержании. По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Теперь женщине грозит до 5 лет заключения.

 

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