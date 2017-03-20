Фото таинственной новинки от Apple попали в объектив фотокамеры

Таинственное беспроводное устройство от Apple, зарегистрированное Федеральной комиссией по связи США прошедшей зимой, попало в объектив фотокамеры.

Снимки предстоящего гаджета стали дополнением к регистрационным документам и были обнаружены в официальной базе ведомства.

Предположительно, новинка станет составной частью аппаратной платформы «умный» дом, которой Apple в последнее время уделяет даже слишком много внимания.

Гаджет крепится на дверь и, возможно, сможет исполнять роль интеллектуального замка, отпирающегося по команде со смартфона или часов, сообщает AppleInsider.

Фото: AppleInsider