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Фото таинственной новинки от Apple попали в объектив фотокамеры

11:0020 марта 2017Просмотров: 24

Таинственное беспроводное устройство от Apple, зарегистрированное Федеральной комиссией по связи США прошедшей зимой, попало в объектив фотокамеры.

Снимки предстоящего гаджета стали дополнением к регистрационным документам и были обнаружены в официальной базе ведомства.

Предположительно, новинка станет составной частью аппаратной платформы «умный» дом, которой Apple в последнее время уделяет даже слишком много внимания.

Гаджет крепится на дверь и, возможно, сможет исполнять роль интеллектуального замка, отпирающегося по команде со смартфона или часов, сообщает AppleInsider

Фото: AppleInsider

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