Глава Минприроды примет участие в Международном форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске

Сергей Донской выступит с докладом в рамках дискуссии «Арктика – территория экологии».

В ходе дискуссии будут рассмотрены такие вопросы как: сохранение биоразнообразия в Арктике, способы прогнозирования возможного экологического ущерба, меры корпоративной экологической ответственности в Арктике.

В обсуждении также примут участие: директор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Александр Мясков, вице-президент – статс-секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Дэвид Болтон, постоянный секретарь Министерства окружающей среды Финляндской республики Ханнеле Покка, исполнительный директор ЮНЕП Эрик Солхейм.

Центральной темой Форума в 2017 г. станет «Человек в Арктике». Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти, научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии международного сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению стабильного развития Арктики и повышения уровня жизни населения на арктических территориях.

Мероприятие проводится при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

Форум пройдет в г. Архангельске 29-30 марта 2017 года, сообщает пресс-служба Минприроды России.