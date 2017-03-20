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Грузчик пытался похитить почтовые отправления под прицелом видеокамер

12:3020 марта 2017Просмотров: 341

Работника одной из коммерческих компаний, осуществляющих по договору с аэропортом Шереметьево погрузочно-разгрузочные работы, застали с поличным за кражу международных почтовых отправлений. 

Его причастность к хищениям была установлена сотрудниками службы безопасности Почты России.

Даже зная о постоянном видеоконтроле, грузчик с ловкостью фокусника попытался в процессе работы незаметно вытащить из мешков с почтой пакеты с мобильными телефонами. Однако тщательное изучение записей с камер наблюдения, установленных на всех этапах транспортировки грузов, позволили сотрудникам почтовой безопасности задокументировать факты хищений и задержать подозреваемого с поличным.

В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии сотрудников полиции и понятых, в карманах рабочей одежды задержанного были обнаружены несколько дорогостоящих смартфонов в упаковках.

В настоящее время устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности и возможные сообщники подозреваемого, сообщает пресс-служба Почты России.

Все материалы по данному факту вместе с видеозаписями переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

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